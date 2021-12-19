ملهوش في المجاملات.. رضا عبدالعال يطالب بتعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب

طالب رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، بضرورة رحيل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عقب نهاية بطولة كأس العرب في قطر.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN": "أطالب برحيل كارلوس كيروش وتولي حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري مهام تدريب المنتخب الوطني الأول، فهو مدرب متميز وسيختار بعناية دون مجاملات، بالإضافة إلى أنه سيبث الروح القتالية في لاعبي الفراعنة، وهو ما يفتقده المنتخب في التوقيت الحالي".





عبد العال: المنتخب الجزائري استحق لقب كأس العرب.. وبراهيمي لاعب كبير

وأشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بأداء المنتخب الجزائري عقب فوزه بلقب كأس العرب بعد تغلبه على المنتخب التونسي بثنائية نظيفة.

وقال عبد العال: "المنتخب الجزائري منذ اليوم الأول للبطولة كشر عن أنيابه ، وأظهر وجه البطل ، وحصل على اللقب عن جدارة و استحقاق ، وأهنئ الجمهور الجزائري بهذا المنتخب رغم غياب العديد من النجوم وعلى رأسهم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي".

وأضاف: "ياسين براهيمي لاعب كبير ويمتلك كل مقومات صانع الألعاب ، ويشكل خطورة كبيرة على مرمى المنافسين ".