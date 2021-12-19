النائب محمود حسين يكشف عن موقفه من انتخابات الجبلاية

كشف النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المصري، والمقرر غلق باب الترشح لها غدا، الاثنين، على أن تقام الجمعية العمومية يوم 5 يناير القادم.

وأكد حسين، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لم يفكر في الموضوع برمته، مشيرا إلى أنه خارج جمهورية مصر العربية وكل ما تردد عن خوضه انتخابات الجبلاية عار تماما عن الصحة.

وقد تردد أن النائب محمود حسين سوف يخوض الانتخابات في قائمة سامح فهمي، وزير البترول الأسبق.

يذكر أن قائمة جمال علام هي المكتملة حتى الآن وستقدم أوراقها غدا، وتضم جمال علام رئيسا، وخالد الدرندلي نائبا، وعضوية محمد بركات، لاعب الأهلي السابق، وحازم إمام، لاعب الزمالك السابق، والدكتورة دينا الرفاعي، والإعلامي إيهاب الكومي ومحمد أبو الوفا.