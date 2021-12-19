فتاة من ذوي الهمم: الرئيس السيسي بيحبنا واحنا بنحبه.. فيديو

كشفت هبة عاطف من ذوي الهمم، كواليس تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، قائلة، إنها المرة الثانية التي تحضر فيها احتفالية قادرون باختلاف، وتشعر بالسعادة لأن الرئيس يحبهم.

وأضافت هبة عاطف، خلال لقائها بـ برنامج "ست الستات"، على فضائية "صدى البلد": "بشتغل مضيفة في متحف القوات الجوية، وأنا مرشدة وبتسقبل السياح القادمين وبأخذهم في جولة وبيكونوا مبسوطين جدا".

وتابعت: “بشرح للسياح في المتحف عن أهم الطيارات والملابس، وتواريخ الحروب”.

وأكدت أنها تطمح أن تصبح ممثلة مسرح ومقدمة برامج، مضيفة: "قدوتي في الأداء المسرحي عادل إمام ومحمد صبحي".

وتابعت هبة عاطف: "الممثلين المفضلين لدي هم الفنان محمد رمضان وتامر حسني ومحمد صبحي".