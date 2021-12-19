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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الثلاثاء.. قطع المياه عن مدينة قها في القليوبية لصيانة الشبكات

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى القليوبية ، انقطاع مياه الشرب عن مدينة قها الثلاثاء المقبل الموافق 21 ديسمبر الجارى، لمدة 3 ساعات، تبدأ من الساعة الثانية عصرا وحتي الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.
وأوضحت الشركة، أن الانقطاع لعمل صيانة وغسيل لشبكات مياه قها، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من صلاحية المياه للشرب، كما أهابت الشركة بالمواطنين بعمل احتياطاتهم من تخزين احتياجتهم من المياه في هذا التوقيت.
من ناحية اخري دشن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية  الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الطبي بمدينة بنها، بحضور الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والتى تستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجارى لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتي 5 سنوات للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة الصحية للأطفال.
وأكد محافظ القليوبية إنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.
من جانبه قال الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة فى القليوبية أنه تم تشكيل فرق ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى فرق متحركة من منزل إلى منزل، موضحا أن اجمالى الفرق المشتركة بالحملة بنطاق المحافظة 2502 فرقة، منها 353 فرقة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية، و2149 فرقة متحركة من منزل إلى منزل، كما أن المستهدف من الحملة تطعيم 1100840 طفل بنطاق المحافظة.
واضاف أن فرق التطعيم تبدأ من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساءا بالنسبة للفرق المتحركة وحتى 8 مساء فى مكاتب الصحة والوحدات الصحية بالنسبة للفرق الثابتة ، مشيرا الى أن الطفل يتلقى تطعيم مضاد لمرض شلل الأطفال من نوع سابين أحادي التكافؤ نمط 2، مشيرا إلى أن أسباب تأجيل التطعيم تتمثل في الأطفال الذين يعانون من أمراض حادة وارتفاع شديد في درجة الحرارة حيث يؤجل التطعيم لحين زوال الأعراض.
وكانت مديرية الشئون الصحية والإدارات الصحية في القليوبية قد كثفت الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة والتدريب العملي لشباب وفتيات معاهد التمريض بالمحافظة المشاركين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال على مواقع العمل الفعلية وخطط الحملة الخاصة بكل إدارة صحية وكيفية الوصول للأطفال المستحقين للتطعيم بجميع أنحاء المحافظة.
كما تم عقد الاجتماعات المتتابعة للفرق الإشرافية بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقا لعدد الأطفال المستهدفين والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، ومراجعة سلسلة التبريد بجميع الوحدات والإدارات للتأكد من سلامتها وسلامة المولدات الكهربائية وعمل الصيانة اللازمة لها وتم التأكيد عليهم بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيم في ظل الظروف الراهنة والتوجيه بعمل الدعاية اللازمة للحملة بدور العبادة وغيرها.

القليوبية قها محافظة القليوبية مدينة قها انقطاع المياه

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