إصلاح خط طرد محطة رفع صرف صحي القطاوية بالشرقية

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أنه في تحرك سريع و استجابة فورية دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقيه بفريق عمل متكامل من إدارة فرع ابو حماد برئاسة المهندس السيد حسن مدير عام الفرع لمتابعة اعمال اصلاح كسر خط طرد صرف صحي قطر 600 مم GRP بالقطاوية بمركز أبو حماد.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه تم التكليف بسرعة الاستجابة والتعامل مع الكسر والانتهاء من عملية الإصلاح علي أكمل وجه، وان الشركة تسعى دائما لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة وفق خطة شاملة لإحلال وتجديد كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى خطة الطوارئ الشاملة.

وأشار إلى أن الشركة تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وأنها تبذل قصارى جهدها فى سبيل انهاء اعمال الاصلاح في اقل فترة زمنية ممكنة وتؤكد أستعدادها التام للتعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن (125) الذى يعمل على مدار 24ساعة.