أفضلهم صادم.. 3 حلول لإنقاذ كأس الأمم الإفريقية من الإلغاء

لم يزل مصير كأس الأمم الإفريقية المقرر اقامتها في الكاميرون مجهولًا للفرق المشارقة في البطولة والتي تصل عددها إلى 24 منتخبًا إفريقيًا.

صعوبات تحول دون إقامة كأس الأمم الإفريقية

وتواجه البطولة منذ الإعلان عن اسنادها لدولة الكاميرون صعوبات عدة ما بين عدم جاهزية البلد المضيف والبنية التحتية والملاعب الذي تستضيف البطولة والمواصفات القياسية لفنادق الإقامة والتنقلات بين المدن.

كما تسببت زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، فضلًا عن ظهور متحور أوميكرون الجديد، في زيادة القلق بشأن إقامة البطولة في موعدها.

كما تواجه البطولة أزمة أخرى في تضارب مواعيدها مع كأس العالم للأندية الذي يشارك فيه الأهلي المصري، ممثلًا عن قارة إفريقيا ويضم 7 لاعبين من قوام المنتخب المصري.

ويتعارض توقيت البطولة أيضًا مع منافسات الدوريات الأوروبية المحتدمة، ومنافسات دوري أبطال أوروبا.

تأجيل البطولة لمدة عام

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا خلال الوقت الحالي للوصول إلى حل بشأن بطولة الأمم الإفرقفية.

ويرى البعض أن تأجيل البطولة لمدة عام قرارًا صائبًا يحفظ حقوق جميع الجهات، خاصة مع عدم جاهزية كوت ديفوار التي ستستضيف البطولة التي تليها.

وسيتيح التأجيل فسحة من الوقت للنادي الأهلي المصري، كما سيمنح لاعبي إفريقيا المحترفين في أوروبا امكانية التواجد مع فرقهم في المنافسات الأوروبية.

إقامة البطولة بدون المحترفين في أوروبا

ويجد بعض أعضاء المكتب التنفيذي حلًا آخر، لكنه صادم بالنسبة للمنتخبات الإفريقية، وهو إقامة البطولة بدون المحترفين في أوروبا.

ويبرر أصحاب هذا الرأي موقفهم، بصعوبة التنقلات بين القارتين في ظل تزايد الإصابة بـ كورونا، بالإضافة إلى قواعد الحجر الصحي الصارمة التي تمنع دخول بعض اللاعبين دون قضاء فترة في العزل.

تخيير اللاعبين بين المنتخبات والأندية

ويناقش أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا طرحًا أخيرًا يقضي بتخيير اللاعبين بين اللعب مع الأندية أو المنتخبات وعدم إجبارهم على المشاركة في البطولة، حيث يًترك الأمر للاتحادات للتفاوض مع اللاعبين والأندية الأوروبية.

وفي حال اعتماد الفيفا هذا المقترح، ستكون له آثاره السيئة على العلاقة بين اللاعبين والاتحاد والأندية نظرًا للخلافات التي ستنشأ في المفاوضات وتفضيل بعض اللاعبين للبقاء مع منتخباتهم.