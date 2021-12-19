سند الحمداني: الإيرادات المرتفعة لقناة السويس تؤكد أنها معبر مائي آمن للتجارة

قال الإعلامي سند الحمداني مدير قناة العهد العراقية، إن ما حققته قناة السويس من إيراد في شهر واحد وصل ل ٥٧١ مليون دولار، يؤكد أهمية هذا المجرى الملاحي العالمي الذي يلجأ اليه العالم في نقل بضائعه، وانها معبر آمن للتجارة.

وأضاف سند الحمداني، أن الحكومة المصرية تولي القناة أهمية خاصة، ليس بكونها مصدر للدخل القومي المصري، ولكن لأنها تربط العالم شرقه وغربه، وتعطلها يعطل حركة الملاحة والتجارة الدولية.

ولفت الحمداني إلى أن عبور السفينة ايفرجيفن النيو تعطلت مارس الماضي مرة أخرى بكل سهولة ويسر يؤكد اتخاذ إدارة القناة الإجراءات الاحتياطية التي تكفل مرورها بكل سلامة، لافتا الى ان ذلك ليس غريبا على إدارة القناة.

وكان رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، أن القناة حققت إيرادات بقيمة 571.3 مليون دولار في نوفمبر 2021 وهي الأعلى في تاريخ القناة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن نوفمبر الماضي شهد أيضا تسجيل أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات قدرها 113.5مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام القياسية التي تم تسجيلها من قبل.

وشدد على أن الدعم الكامل والمستمر للقيادة السياسية كان له بالغ الأثر نحو تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية لتطوير الهيئة 2023، وما تشهده من تطوير مستمر للمجرى الملاحي، وذلك بالتوازي مع جهود تطوير الأسطول البحري، وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتنمية مواردها، فضلا عن تعزيز رؤية الهيئة بالتوجه نحو التحول الرقمي.