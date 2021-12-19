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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التدريب التمهيدي لرؤساء وسكرتيري الأندية للعام الروتاري 2022 /2023

صدى البلد

 

قام محافظ المنطقة ٢٤٥١ ياسر نشأت بافتتاح أول دورة تمهيدية  لرؤساء وسكرتيري الأندية Pre-Pets  تحت قيادة المحافظ القادم / د عماد عبد الوهاب و ذلك لكافة أندية المنطقة ٢٤٥١ بمركب الباشا بالقاهرة .

وتضمنت الدورة رؤية و اهداف محافظ قادم عماد عبد الوهاب، كما تتضمن التدريب الدورات التعليمية الأساسية فى فن أظهار صورة مشرفة للأندية و القيادة و الإدارة الفعالة  بالإضافة الي كيفيه أن نصبح انديه روتارية نشيطة ومتميزة و القيادة الرائدة والإدارة الفعالة للنوادي الروتارية من خلال مناقشات مثمرة من الرؤساء و السكرتاريين.
كما قام محافظ سابق أسامة الأحمر بإلقاء كلمة ختامية و إنهاء الندوة

قام بالتدريب كل من :
محافظ قادم عماد عبد الوهاب
مدرب المنطقة ريم عبد المجيد 
رئيس سابق طارق ميشيل
رئيس سابق هشام البدوى
رئيس سابق دينا قطب سليمان 
رئيس سابق مروة الجبوري

كما حضر التدريب محافظ منتخب لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ أيمن نزيه

سكرتير المنطقة مايسة زيدان


سكرتير المنطقة القادم مروان منتصر

رئيس مؤتمر المنطقة القادم ماهر قاسم

أمين صندوق المنطقة القادم عادل عبد الشافى

معاون محافظ قادم باكينام الرملاوي

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