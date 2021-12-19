توتنهام ضد ليفربول.. جوتا يمنح الريدز التعادل قبل نهاية الشوط الأول

سجل فريق ليفربول التعادل أمام توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

وأحرز توتنهام بعدما أرسل أندرو روبيرتسون تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار حولها جوتا برأسية قوية مرت على يمين الحارس لوريس لداخل الشباك.

وجاء الهدف الأول بعدما أرسل تانجوي ندومبيلي تمريرة رائعة من خارج منطقة الجزاء استلمها كين ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس أليسون لداخل الشباك.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز في التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة توتنهام.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة وحيدة، من 17 مباراة.