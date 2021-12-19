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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية:31 ديسمبر آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات..فيديو

وزارة -المالية
وزارة -المالية

قال أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، إن يوم 31 ديسمبر آخر موعد لسداد قسط الضريبة العقارية دون تحصيل غرامة تأخير، لافتًا إلى أن الغرامة تكون على المبلغ المتبقي، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة لفائدة 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده.


وأضاف أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن غالبية ممولي الضرائب العقارية ملتزمين بالسداد دون تأخير.

تابع أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية: أن هيئة الضرائب تعمل يوم السبت وتفتح أبوابها أمام المواطنين لسداد الأقساط.


وأشار  أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية الى الفئة المعفاة من الضرائب هو كل صاحب وحدة عقارية (واحدة) لا تتعدى الـ 2 مليون جنيه، مؤكدًا أن أقصى ضريبة يتم دفعها هي 3 آلاف جنيه في العام للوحدات التي قد تصل قيمتها لـ 3 أو 4 مليون جنيه.


وأوضح أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية أنه جاري التحصيل حتى الأن، وسيتم حصر الأشخاص الذين تقدموا لسداد الضريبة بعد الانتهاء من تحصيل المبالغ الضريبية، لافتًا إلى أن هناك الكثير من المواطنين لم يتقدموا للسداد حتى الأن.


وذكر أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية أنه تم حصر 43 مليون عقار في مصر حتى الأن، موضحًا أن العدد قد يصل لـ 50 مليون عقار.
 

المالية الضرائب العقارية غرامة تأخير وحدة عقارية وزارة المالية

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