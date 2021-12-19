وزيرة الثقافة: مصر شاركت في 2600 فعالية عالمية رغم التحديات

سلمت شعلة مؤتمر الوزراء المسئولون

سلمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شعلة الدورة ٢٢ من مؤتمر الوزراء المسئولون عن الشأن الثقافي في الوطن العربي لنظيرتها نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب بالإمارات، أثناء الجلسة الافتتاحية الدورة الـ 22 بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الإليكسو”.



وقالت إيناس عبد الدايم: “أؤكد أهمية العلاقات الوطيدة والرؤى والأهداف المشتركة بين كافة الدول الأعضاء وجمهورية مصر العربية وخصوصا دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تحت مظلة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ينعكس أثرها الإيجابي على طموحات التعاون في كافة المجالات والأصعدة”.

وأضافت، أنه برغم التحديات التي كانت تواجه العمل الثقافي ومع مستجدات الوضع الراهن من تداعيات الوباء العالمي لجائحة فيروس كورونا، والتي كانت له أبعاد أثرت بشكل كبير على المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا، استطاعت مصر، المضي قدما نحو الثبات وتحقيق كافة الأهداف المرجوة ومنها الحفاظ على الدور المهم للقوى الناعمة، وأهمية استمرار النشاط الثقافي والفني في ظل اتباع كافة الإجراءات الملائمة للوضع الراهن.



أما بشأن توصية تكثيف الحضور على الصعيد الدولي لتقديم صورة مشرقة للثقافة العربية:

فقد شاركت وزارة الثقافة بالعديد من الفعاليات الدولية، وقدمت ما يقرب من ألفين ستمائة وأربعة وعشرين نشاطا من خلال المشاركة بمعارض الكتاب الدولية، والمهرجانات الدولية، واستضافة مؤتمرات وفعاليات دولية ، بالإضافة إلى دعم المبدعين المصريين للمشاركة في الأنشطة الثقافية الدولية بالخارج - وتنظيم فعاليات الأعوام الثقافية بين مصر ودول العالم بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وتابعت: “نحن اليوم ومع نهاية العام 2021 نحتفل بتسليم رئاسة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي، لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة راجين السداد والتوفيق لهذه الدورة”.



يذكر أن فعاليات الدورة ٢٢ لمؤتمر الوزراء المسئولون عن الشأن الثقافي في الوطن العربي في دورته الـ 22 المنعقدة بالإمارات، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الاليكسو ) تعقد على مدار يومى ١٩ و٢٠ ديسمبر الجاري بإمارة دبي لمناقشة الخطة الشاملة للثقافة بالدول العربية.