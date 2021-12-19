بمناسبة اليوم العالمي للغة الضاد.. سفير مصر في بلجراد يطلق حملة "صربيا تقرأ بالعربية"

ألقى سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلي" محاضرة في احتفالية مئوية مكتبة مدينة نوفى بازار عاصمة إقليم السنجق حول التجربة الرائدة لمكتبات مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، وإسهاماتها كمراكز ثقافية منتشرة بأنحاء الجمهورية، بالإضافة لتجربة المكتبة المتنقلة، خصوصا أثناء فترة جائحة الكورونا.

وأعلن "الجويلي” عن إهداء مكتبة مدينة نوفى بازار مائة كتاب من إصدارات الهيئة العامة للكتاب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، مطلقاً حملة "صربيا تقرأ بالعربية" والتي ستتضمن إنشاء أقسام للكتب المصرية بعدد من المكتبات العامة والمتخصصة، واستكمال الترجمات المتبادلة بين الهيئة وعدد من الناشرين الصرب، والتي وصلت إلى عشر كتب مصرية منذ مشاركة مصر كضيف شرف للمرة الأولى في معرض بلجراد الدولى للكتاب.

وأوضح أن ذلك سيستجيب أيضاً للاهتمام المتزايد من الطلبة الصرب لدراسة اللغة العربية بمختلف الجامعات، الذى وصل عددهم إلى حوالى ٢٤٠ طالب بجامعة بلجراد في السنوات الدراسية الأربع.

وفى إطار زيارته لمقاطعة السنجق، التقى سفير مصر في بلجراد مع عمدة مدينة نوفي بازار حيث تم الاتفاق على المضي قدماً في اتفاق الصداقة والتوأمة مع مدينة دمياط بما يحقق التكامل بين المدينتين التين تشتهران بالخشب وصناعة الأثاث.

كما زار "الجويلي” معهد الصحة العامة المتخصص في مكافحة الأمراض الوبائية للمدينة لبحث التعاون مع كلية الطب بجامعة الأزهر.