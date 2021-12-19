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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي. ليفربول يتعادل 1-1 مع توتنهام في الشوط الأول

صدى البلد

خرج فريق ليفربول متعادلا في الشوط الأول أمام توتنهام هوتسبير 1-1، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

وجاء هدف توتنهام بعدما أرسل تانجوي ندومبيلي تمريرة رائعة من خارج منطقة الجزاء استلمها كين ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس أليسون لداخل الشباك.

وأحرز ليفربول التعادل بعدما أرسل أندرو روبيرتسون تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار حولها جوتا برأسية قوية مرت على يمين الحارس لوريس لداخل الشباك.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز في التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة توتنهام.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة وحيدة، من 17 مباراة.

تشكيل ليفربول :

حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، إبراهيما كوناتي، أندي روبيرتسون.
خط الوسط: تايلر مورتون، جيمس ميلنر، نابي كيتا.
خط الهجوم: ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

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