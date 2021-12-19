خبير بعلم الأحياء: هذا اللقاح الأكثر فاعلية ضد فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء بروسيا، إن هناك أبحاثا علمية مشهورة اعترفت بأن لقاح سبوتنيك الروسي هو أكثر اللقاحات فاعلية للوقاية من فيروس كورونا عن باقي اللقاحات الأخرى.

وأضاف محمود الأفندي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن لقاح سبوتنيك فعال بنسبة 75% مع وجود متحور كورونا "دالتا" و"أوميكرون" وهذه الفاعلية غير متواجدة في اللقاحات الأخرى، مثل فايزر فاعليته ضد المتحورات الجديدة وصلت إلي 60%.

وأوضح محمود الأفندي، أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح سبوتنيك لم يدخل منهم المستشفيات إلا نسبة 1 من 1000، والأعراض الجانبية للقاح سبوتنيك قليلة جدا لا تتخطى 15% فقط من الأشخاص الذين يشعرون بارتفاع حرارة وتكسير في الجسم لمدة يومين، وآخرين لا يشعرون بأي أعراض جانبية.