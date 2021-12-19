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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر كضيف شرف في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى

سفير مصر في موسكو
سفير مصر في موسكو

اجتمع السفير نزيه النجارى، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، يوم الخميس الماضي مع أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسى والأمين التنفيذي لمؤسسة روس كونجرس المعنية بتنظيم منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والذى تحل مصر ضيفاً للشرف على نسخته القادمة التي تعقد في شهر يونيو 2022.
 

وصرح السفير نزيه النجارى بأن الاجتماع تناول مناقشة الجوانب التنظيمية المرتبطة بالمشاركة المصرية، وكذلك الجانب الموضوعى الخاص بجلسات المنتدى، مضيفاً أنه تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين فريقى عمل البلدين خلال الأيام القادمة للتباحث حول كافة التفاصيل الخاصة بترتيبات المشاركة المصرية في هذا المنتدى.
 

وأضاف السفير المصرى أن مشاركة مصر كضيف شرف في هذا المحفل الاقتصادي الدولي الهام، والذى تنظمه روسيا منذ عام 1997، تعكس قوة العلاقات التي تجمع البلدين، وتؤكد النجاحات الاقتصادية التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية.
 

ومن جانبه، أكد مستشار الرئيس الروسي على تقدير بلاده لعلاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، وتطلعهم للمشاركة المصرية الهامة في منتدى سان بطرسبرج، والتي تعكس عمق وتنوع العلاقات بين البلدين.
 

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