برق ورعد.. الأرصاد توجه نصيحة مهمة لـ المواطنين |فيديو

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "أن خلال ساعات الليل المُقبلة، سوف تمتد الأمطار لمحافظات الوجه البحري، ومحافظات القاهرة الكُبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، وسيناء، بداية من هذه الليلة وتستمر حتى غداً".



ووجه محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصيحة للمواطنين، قائلا: "أنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية والقيادة بحذر خلال الساعات المقبلة".

وأوضح: “أن هناك فرص لسقوط الأمطار الآن على مناطق السواحل الشمالية، ومنها مطروح، والإسكندرية، والبحيرة وكفر الشيخ”، لافتة إلي أنها كانت أمطار متوسطة ومن المتوقع خلال الساعات المُقبلة أن تكون أمطار غزيرة مصحوبة بـ البرق والرعد.



