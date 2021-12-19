بانون ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي بالدوحة

انتظم بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب «egla5» في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وشارك بانون في مران الفريق بشكل طبيعي بعد أن حصل على راحة من التدريبات أمس عقب انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب.

فيما منح بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اللاعبين الدوليين راحة من المشاركة في التدريبات اليوم وهم: محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعلي معلول، وذلك بعد انضمامهم أمس لبعثة الفريق عقب مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العرب.

فيما خاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال في بداية المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم.

وقاد موسيماني تدريبات خططية متنوعة قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة كرة قوية شهدت حماسًا كبيرًا من الجميع فيما خاض حراس المرمى فقرات فنية عديدة.

وتضم قائمة الأهلي في قطر كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.