عدم التطعيم بلقاح كورونا..الاتحاد الليبي يتأهل لدور المجموعات فى الكونفيدرالية بعد إنسحاب إنيمبا النيجيري

تأهل نادي الاتحاد الليبي إلى دور المجموعات من الكونفيدرالية بنتيجة ( 0-3 ) بعد تعذر حضور نادي انيمبا النيجيري لخوض لقاء الاياب من دور الـ 32 مكرر .

وتقام حاليا مباراة نادي انيمبا في الجولة الأولى من الدوري النيجيري وهو نفس موعد لقاء الإياب امام نادي الاتحاد .

وكان كاف أخطر نادي إنييمبا أمس يوم الجمعة برفض نادي الاتحاد تأجيل المباراة، فتم تثبيت موعد المباراة يوم الأحد المقبل.

وجاء ذلك بسبب عدم السماح للنادي النيجيري بدخول الأراضي التونسية، بسبب عدم تلقي بعثته اللقاح المضاد لفيروس كورونا كما هو متعارف عليه في البرتوكولات الصحية في مختلف دول العالم.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب أقيمت في نيجيريا وفاز بها إنييمبا بهدفين دون رد.



