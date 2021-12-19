المذيعة شيرين سيف النصر تحتفل بخطوبتها من المستشار إسلام جزر

احتفلت المذيعة شيرين سيف النصر بخطبتها من المستشار إسلام جزر، مستشار ورئيس محكمة القاهرة الجديدة، أول أمس، بحضور العديد من الإعلاميين والإعلاميات وكوادر الدولة.
حضر حفل الخطوبة ميار الببلاوى، ريهام البنان، خليل جمال، نهاد سمير، إيرينى، نورين شحاتة، محمد غريب، شيري صالح، دينا سليم زوجة خالد الغندور و بوسي الطيار.
صور حفل الخطوبة بعدسة المصور "فتحى عاصم " فى أجواء رائعة، حيث ارتدى المذيعة شيرين سيف النصر فستان أبيض دانتيل من تصميم الفاشون ديزاينر ايمن الحلو، والذى حظى بإعجاب جميع الحضور.
يذكر أن المذيعة شيرين سيف النصر هى نجمة العرب ٢٠١٥ ومذيعة قناة صدى البلد سابقاً، كما عملت فى العديد من القنوات الفضائية مثل سي بي سي إكسترا والنهار والمحور وروتانا، وصولاً إلى قناة الشمس، التي تقدم فيها برنامج "نادى النساء السري".