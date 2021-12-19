عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المذيعة شيرين سيف النصر تحتفل بخطوبتها من المستشار إسلام جزر

المذيعة شيرين سيف
المذيعة شيرين سيف النصر " وخطيبها "إسلام جزر"

احتفلت المذيعة شيرين سيف النصر بخطبتها من المستشار إسلام جزر، مستشار ورئيس محكمة القاهرة الجديدة، أول أمس، بحضور العديد من الإعلاميين والإعلاميات وكوادر الدولة.

حضر حفل الخطوبة ميار الببلاوى، ريهام البنان، خليل جمال، نهاد سمير، إيرينى، نورين شحاتة، محمد غريب، شيري صالح، دينا سليم زوجة خالد الغندور و بوسي الطيار.

 شيرين سيف النصر " وخطيبها  "إسلام جزر" مستشار ورئيس محكمة القاهرة الجديدة

صور حفل الخطوبة بعدسة المصور "فتحى عاصم " فى أجواء رائعة، حيث ارتدى المذيعة شيرين سيف النصر فستان أبيض دانتيل من تصميم الفاشون ديزاينر ايمن الحلو، والذى حظى بإعجاب جميع الحضور.

 شيرين سيف النصر " وخطيبها  "إسلام جزر" مستشار ورئيس محكمة القاهرة الجديدة

يذكر أن المذيعة شيرين سيف النصر هى نجمة العرب ٢٠١٥ ومذيعة قناة صدى البلد سابقاً، كما عملت فى العديد من القنوات الفضائية مثل سي بي سي إكسترا والنهار والمحور وروتانا، وصولاً إلى قناة الشمس، التي تقدم فيها برنامج "نادى النساء السري".

3847fe54-31b7-4f9e-acf5-e81b8eb9aba7
3847fe54-31b7-4f9e-acf5-e81b8eb9aba7
404a1574-3c14-4603-a995-acb8c8bc748c
404a1574-3c14-4603-a995-acb8c8bc748c
55b1bbd8-5b9b-47cd-995b-acafdd189e0e
55b1bbd8-5b9b-47cd-995b-acafdd189e0e
430c4c93-204c-4c92-bbc5-b7a4c4d19975
430c4c93-204c-4c92-bbc5-b7a4c4d19975

موضوعات متعلقة

مقهي كوري يوظف الروبوتات بدلا من العمال.. ما القصة؟

نجل ولي عهد أبو ظبي يتزوج في زفاف جماعي لـ150 شابًا وفتاة

بيع نسخة مقلدة من الموناليزا بمبلغ خيالي في باريس

لحظات صادمة.. تمساح عملاق يفاجئ طفل أثناء الصيد.. فيديو

نصائح الجمال الـ 8.. أسرار جمال وتألق المرأة الفرنسية

ترشيحاتنا

الإنتاج هيقل.. الزراعة تحذر المزارعين من خطر الصقيع على 6 محاصيل.. فيديو

تطوير المناطق التاريخية وغير المخططة.. الرئيس السيسي لا يتوقف عن بناء الدولة

احذر.. هذا الحلف كذباً يدخلك النار .. الإفتاء توضح

إدراج هاتف Galaxy S21 FE على موقع سامسونج الرسمي بسعر مرتفع

أفضلهم صادم.. 3 حلول لإنقاذ كأس الأمم الإفريقية من الإلغاء

الحرارة في سانت كاترين تحت الصفر.. الأرصاد: بدء حالة عدم الاستقرار الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا في جميع مدارس القاهرة

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 5 محافظات غدا بسبب الطقس السيئ

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

تطورات إصابة أيمن اشرف وموقفه من المشاركة مع الأهلي في السوبر الأفريقي

ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: متوقع سقوط كرات ثلج على هذه المناطق

تحذيرات عاجلة.. عاصفة رعدية تضرب البلاد خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

بعد تأخر عربة الزفاف.. شاهد.. لحظة تحميل عروس على سيارة نصف نقل|فيديو

جنون.. شاهد امرأة تحول مطبخها إلى شاطئ رملي لأطفالها|صور

فيديو

فيديو جراف.. جريمة هزت المجتمع الأردني..قصة مريم الفتاة المقتولة بـ 15 طعنة

توضيحات عاجلة لوزير التعليم حول امتحانات أولي وثانية ثانوي وتأجيل الدراسة.. فيديو

عاقل ورزين.. سيدة تبحث عن زوجة ثانية لزوجها .. فيديو

فنانون نجوا من الموت خلال 2021.. تعرف عليهم| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ