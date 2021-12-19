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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

100 مدرسة بنظام التوكاتسو.. شوقي ومدبولي يستعرضان الاستعدادات لامتحانات الترم الأول

صدى البلد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. 

وخلال اللقاء، تابع رئيس الوزراء مع الدكتور طارق شوقي جهود الوزارة للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا. 

واستعرض وزير التربية والتعليم نتائج مشاركته في مؤتمر قمة RewirEd Summit وإطلاق مؤشر المعرفة العالمي، الذي عقد في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، في إكسبو 2020 دبي، حيث شارك في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات المؤتمر تحدث خلالها عن تجربة التعليم في مصر، والابتكارات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أنظمة التعليم، والرؤية المستقبلية لمصر خصوصًا من ناحية اكتساب الطلاب المهارات التي تساهم في جاهزيتهم لسوق العمل. 

وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أن مصر حصلت على المركز الـ ٥٣ في مؤشر المعرفة العالمي، على مستوى ١٥٤دولة للعام الحالي، لتقفز ١٩ مركزًا مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن مصر احتلت المركز الـ ١٠٦ في التعليم قبل الجامعي في عام ٢٠١٧ والآن تحتل المركز الـ ٧٢، كما تقدمت من المركز الـ ١١٣ في التعليم التقني والتدريب المهني في عام ٢٠١٧ إلى المركز الـ ٦٨ خلال العام الجاري. 

وخلال اللقاء، تطرق طارق شوقي إلى أنه سيتم تشغيل 100 مدرسة للعمل بنظام "التوكاتسو" القائم عليه نظام المدارس اليابانية، ضمن منحة مقدمة من "الجايكا" اليابانية، في عدد من القرى التي يتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار الدكتور طارق شوقي في هذا الصدد إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع هيئة الأبنية التعليمة لاختيار هذه المدارس في قرى الـ 52 مركزا التي تدخل ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".

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