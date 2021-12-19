المصل واللقاح: فايزر أخذ وقته في التجارب وثبت أمانه على الأطفال.. فيديو

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن لقاحات كورونا آمنة جدا على الأطفال خاصة وأن نسبة الاختبارات والتجارب التي أجريت على فاعليته وأمانه على الأطفال أطول من الفترة العادية، قائلا: "اللقاحات تم تجريبها على الأطفال والحوامل وثبت مأمونية عالية جدا ولقاح فايزر أخذ وقته في التجارب وامن لكل الفئات العمرية فى الاطفال".

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن لقاح فايزر هو اللقاح الوحيد الذى اعتمد من جميع المنظمات الدولية وتم اعتماده عالميا ومن ضمنها منظمة الصحة العالمية، وبالفعل فى الخارج يتم تطعيم الأطفال في سنة الخمس سنوات.

واستكمل: "لقاح فايزر هو المعتمد من منظمة الصحة العالمية بالنسبة للأطفال نتيجة لانتهاء جميع التجارب والإجراءات الخاصة به، ونسب الأطفال الذين دخلوا فى مضاعفات بسبب كورونا حتمت علينا حمايتهم باللقاح، ولكن الاستجابة المناعية للأطفال بتكون أقوى وتكوين الأجسام المضادة أقوى، ولم يتم دراسة إعطاء الأطفال جرعات لقاح تعزيزية وقد لا يحتاجوا الى جرعات تعزيزية لأن الاستجابة المناعية لهم أفضل من الكبار".

