موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المقالون العرب في الدوري الممتاز

يخوض الزمالك لقاءاً هاماً وقوياً أمام المقاولون العرب عقب استنئاف الدوري المصري الممتاز مرة أخرى عقب إسدال الستار على بطولة كأس العرب التى أقيمت في قطر من 30 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري



ينطلق اللقاء بين الزمالك والمقاولون العرب الثلاثاء المقبل عند الساعة السابعة بتوقيت تونس والجزائر والثامنة بتوقيت القاهرة والأردن والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة - السعودية - وقطر، والعاشرة بتوقيت الإمارات - دبي - أبوظبي.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، الانتظام في معسكر مغلق الأحد، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الـ7 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام بملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وأخطر كارتيرون جهازه المعاون ولاعبيه بالانتظام في معسكر مغلق غدا الأحد، عقب نهاية المران الجماعي، والذي سيقام بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء.

وفضل كارتيرون الدخول في معسكر مبكر قبل مباراة المقاولون العرب بـ48 ساعة للحفاظ على تركيز اللاعبين، قبل أولى مباريات الفريق عقب انتهاء فترة التوقف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها.