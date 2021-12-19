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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الحرارة في القاهرة 7 درجات.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

صدى البلد

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة حذرت من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي تستمر لـ 3 أيام، بداية من اليوم، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ، مع وجود نشاط للرياح.


وأضافت “منار شاكر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"،: الرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، ما سيؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير على العديد من المناطق، متابعة: هناك تساقط للأمطار ومن المتوقع أن تستمر خلال الساعات القادمة.

 

وأوضحت أن الأمطار سقطت على مناطق من السواحل الشمالية ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة وامتدت لمحافظات الوجه البحري في المنوفية والغربية، ومن المتوقع خلال الساعات القادمة استمرار سقوط الأمطار لتكون بالنسبة للسواحل الشمالية ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد من متوسطة إلى غزيرة.

 

وفيما يخص طقس القاهرة والجيزة وباقي محافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، قالت إن هذه المحافظات ستشهد تساقطا للامطار بشكل متوسط وقد تكون رعدية في بعض الفترات وستبدأ هذه الليلية وتستمر غدا الإثنين حتى ظهر اليوم، وتبدأ في الانخفاض تدريجيا مع نهاية اليوم.

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة في الليل، متابعة: درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة في القاهرة ستبلغ 7 درجات، مسترسلة:" الجو هيكون بادر جدا".

 

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس اخبار التوك شو

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