رئيس "العلمية للثقافة الغذائية" يكشف طرق معرفة غش الجبن والألبان

أكد الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، أن المواد المستخدمة في غش مواد الألبان والأجبان كثيرة والغش فى هذه المواد مبتكر وكل يوم توجد طرق غش جديدة، ولكن نحذر المستهلك بالإفادة بأن كل كيلو جبنه يتم انتاجه من 4 كيلو لبن وبالتالي عليه حسب سعر كيلو الجبنة.

وشدد «مجدي نزيه»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، على ضرورة شراء الجبن ذات الاسم المعروف والابتعاد عن شراء جبن مجهولة الهوية.

وتابع «مجدي نزيه» : "الجبنة البيضاء من الاغذية اللى المستهلك يستحيل عليه اكتشاف فسادها أو تزويرها".

وأكمل «مجدي نزيه»: "كيلو الجبنة زهيد الثمن دليل على غش المنتج ويجب على المستهلك شراء المنتجات المعتمدة، ولازم اللجوء إلى الأسماء ذات الاسم والأماكن الخاضعة للرقابة ويستحيل على المستهلك اكتشاف فساد الجبنة البيضاء".