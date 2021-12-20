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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية..تباين أسعار العملات الأجنبية واستقرار الدولار .. المالية تعلن آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات .. هبوط البورصات العربية

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية

يستعرض موقع صدى البلد أبرز الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد وتأتى فى مقدمتها..تباين أسعار العملات الأجنبية واستقرار الدولار وتراجع الدينار الكويتى ..والمالية تعلن أخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات ..تراجع البورصات العربية..حماية المستهلك تكشف عقوبة الغش فى القانون

فيما يلي أهم الأخبار:

تعرف على أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر ختام اليوم 19-12-2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار فى بنك مصر خلال أسبوع واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .

الدينار الكويتى يتراجع.. أسعار العملات العربية فى بنك مصر ختام اليوم 19-12-2021

نرصد حركة بيع وشراء العملات العربية ختام اليوم، الأحد، فى بنك مصر: بلغ سعر صرف الدينار الكويتى، مقابل الجنيه المصرى سعر 49.4 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش.

المالية:31 ديسمبر آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات..فيديو


قال أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، إن يوم 31 ديسمبر آخر موعد لسداد قسط الضريبة العقارية دون تحصيل غرامة تأخير، لافتًا إلى أن الغرامة تكون على المبلغ المتبقي، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة لفائدة 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده
 

أسواق المال العربية تغلق تعاملاتها اليوم على تراجع جماعي

تراجعت أسواق المنطقة العربية على نحو جماعي في تعاملات الأحد مع تصاعد حدة المخاوف المتعلقة بالمتحور أوميكرون الذي تسبب في إغلاق كامل في هولندا فيما بدا أنه بداية لسلسلة متوقعة من الإغلاقات حول العالم لمواجهة متحور يكشر عن أنيابه مع قفزة في معدلات العدوى.

وتراجعت أسواق الإمارات مع هبوط سوق أبوظبي بأكبر وتيرة يومية في نحو 19 شهرا، فيما سجل سوق دبي أكبر وتيرة هبوط منذ آواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وهبطت أيضا أسواق الكويت ومصر على نحو جماعي في جلسة كان عنوانها العريض لا شيء سوى الخسائر.

وبورصتا قطر والبحرين مغلقتين في جلسة الأحد بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للبلاد.
 

بعد ضبط مصنع جبن من معجون حوائط.. المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الغش

بعد ضبط مصنع متخصص فى إنتاج الجبن من معجون حوائط ومكسبات طعم غير صالحة في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، يستعرض "صدى البلد" عقوبات نص عليها قانون حماية المستهلك بين الحبس والتغريم لحفظ وصون حقوق المستهلكين:

وأقرَّ قانون حماية المستهلك، عقوبات صارمة على تلاعب التجار؛ بهدف ضبط سلوكهم إزاء المستهلكين ولا سيما بعد انتشار جرائم التلاعب في السلع.

العملات الاجنبية الدولار المالية أسواق الإمارات المستهلك

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