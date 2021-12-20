حزب الشعب الجمهوري يستنكر مطالبات الحكومة الألمانية للقضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين

استنكر حزب الشعب الجمهوري بيان الحكومة الألمانية الذي طالبت فيه القضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين الذين يحاكمون على جرائم ارتكبوها.

وقال الحزب إن هذا البيان يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي، مثمنا بيان وزارة الخارجية للرد على بيان الحكومة الألمانية .

وأكد الحزب أن بيان وزارة ~الخارجية اتسم بالقوة والحسم وعبر عن موقف الدولة المصرية الرافض لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي بشكل عام والقضاء المصري الذي يحظى باستقلالية تامة.

وجدد الحزب رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي أو أي إجراء من شأنه المساس بالسيادة المصرية.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا شديد اللهجة ترد فيه على تصريحات الحكومة الألمانية وتدخلها في الشأن الداخلي المصري فيما يخص جلسة محاكمة متهمين أمام القضاء المصري.

وجاء أبز النقاط في بيان وزارة الخارجية المصرية:

1- ترفض وزارة الخارجية التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.

2- تعتبر وزارة الخارجية هذا الأسلوب ينطوي على تجاوزات غير مقبولة .

3- التصريح الألماني يعد تدخلا سافرًا في الشأن الداخلي المصري.

4- تعتبر وزارة الخارجية هذا الأسلوب يُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.

5- من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري

6- القضاء المصر شامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة.

7- الخارجية تؤكد مجددًا رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي.

8- يجب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية.

9- افتراض نتيجة بعينها أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.

10- من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير.