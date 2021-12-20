عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قانون كبح جماح شركات التكنولوجيا في عام 2022 الذى تم تقديمه إلي البرلمان الأوروبي.. تفاصيل

الشركات
الشركات

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ، أن قانون كبح جماح شركات التكنولوجيا في عام 2022 الذى تم تقديمة إلي البرلمان الأوروبي يعمل علي حماية الشركات الناشئة الأوروبية بالضافة إلي حماية المواطن في الاتحاد الأوروبي والذي يصل عددهم إلي 450 مليون شخص .

واضاف عبد الوهاب غنيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن هذا القانون يسمي حارس البوابة ويعني حماية المواطن الأوروبي من توغل شركات التكنولوجيا ويقصد بالتحديد الشركات الأمريكية العملاقة واهم بنود هذا القانون هو حظر استخدام بيانات المستخدمين في  خدمات أخري تقدمها الشركة .

واوضح عبد الوهاب ، إن القانون ينص أيضا علي  منع إجبار المستخدمين علي الدخول إلي المنصة الرئيسة للاشتراك في أي خدمة أخري ، بالإضافة إلي معالجة النتائج السلبية الناشئة عن سلوك بعض المنصات .

الاتحاد الأوروبي شركات التكنولوجيا الشركات الناشئة الشركات الامريكية التكنولوجيا تكنولوجيا

ترشيحاتنا

سامي قمصان: دعم اللاعبين الدوليين واجب علينا.. وسنفوز بالسوبر الأفريقي.. فيديو

محمد محمود عن لاعبي الأهلي: لا نهاب أحدًا ونركز بشكل زائد.. فيديو

طارق يحيي : يجب إقالة كارلوس كيروش عقب بطولة كأس العرب .. فيديو

بعد تلقيه عروض مغرية.. الجزيري يخطط لفسخ عقده مع الزمالك.. فيديو

"ياما اترمالي تحقيقات في الزبالة".. راوية راشد تروي مشوارها في الصحافة

شرطة النجدة والمرور والإسعاف.. أرقام تهمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات غدا بسبب الطقس السيئ

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا في جميع مدارس القاهرة

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: متوقع سقوط كرات ثلج على هذه المناطق

أول رد فعل من طارق حامد بعد استبعاده من قائمة المنتخب

استبعاد طارق حامد.. 40 لاعبا فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر بأمم أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبدلها بفنانة أخرى أقل شهرة.. لماذا قسى زوج نعيمة عاكف عليها بعد طلاقهما؟

رنجة بالورنيش وجبنة من معجون الحوائط.. كيف تتعرف على الأطعمة المغشوشة قبل شرائها؟

تكريم 6 رموز مسرحية مصرية ودولية في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

فيديو

ضبط مصطنع لانتاج الجبن من معجون الحوائط بالمنوفية

فقدت البصر.. سولاف فواخرجي تتعرض لحادث أليم.. فيديو

أبرزهم رشدي أباظة وجوهرة ونانسي عجرم.. شبيهو النجوم فولة وانقسمت نصين.. فيديوجراف

فيديو جراف.. جريمة هزت المجتمع الأردني..قصة مريم الفتاة المقتولة بـ 15 طعنة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ