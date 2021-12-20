قانون كبح جماح شركات التكنولوجيا في عام 2022 الذى تم تقديمه إلي البرلمان الأوروبي.. تفاصيل

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ، أن قانون كبح جماح شركات التكنولوجيا في عام 2022 الذى تم تقديمة إلي البرلمان الأوروبي يعمل علي حماية الشركات الناشئة الأوروبية بالضافة إلي حماية المواطن في الاتحاد الأوروبي والذي يصل عددهم إلي 450 مليون شخص .

واضاف عبد الوهاب غنيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن هذا القانون يسمي حارس البوابة ويعني حماية المواطن الأوروبي من توغل شركات التكنولوجيا ويقصد بالتحديد الشركات الأمريكية العملاقة واهم بنود هذا القانون هو حظر استخدام بيانات المستخدمين في خدمات أخري تقدمها الشركة .

واوضح عبد الوهاب ، إن القانون ينص أيضا علي منع إجبار المستخدمين علي الدخول إلي المنصة الرئيسة للاشتراك في أي خدمة أخري ، بالإضافة إلي معالجة النتائج السلبية الناشئة عن سلوك بعض المنصات .