برق وأمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد: المحافظات تتعرض لمنخفض جوي من دول البحر المتوسط.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرصا لسقوط الأمطار على مناطق السواحل الشمالية، ومنها مطروح، والإسكندرية، والبحيرة وكفر الشيخ”، لافتا إلى أنها كانت أمطار متوسطة ومن المتوقع خلال الساعات المُقبلة أن تكون أمطار غزيرة مصحوبة بـ البرق والرعد.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "المحافظات تتعرض لمنخفض جوي من دول البحر المتوسط"، متابعا: "من الطبيعي حدوث حالة من عدم الاستقرار مع بداية فصل الشتاء".

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية،: إلى أنه سيكون هناك انخفاض حاد في درجات الحرارة غدا على المحافظات الشمالية".