مفاجأة.. عضو بالجهاز الفني للمنتخب وراء استبعاد طارق حامد | تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق، أسباب استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا المقرر لها فى شهر يناير المقبل.

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "ضياء السيد وراء استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا، وهناك علامات استفهام حول عدم وجوده فى كأس العرب".

وأضاف: "ضياء السيد غير مقتنع نهائيا بإمكانيات طارق حامد ولذلك أصر على عدم وجوده خلال الفترة الحالية".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، القائمة المبدئية للمنتخب في بطولة الأمم الإفريقية، دون لاعب نادي الزمالك طارق حامد.

وضمت القائمة المبدئية لمنتخب مصر 40 لاعبا.