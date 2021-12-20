طلب إحاطة بشأن تخطيط محافظات الصعيد وتوسيع الدوائر الجغرافية

قال النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن تخطيط محافظات الصعيد وتوسيع الدوائر الجغرافية بشكل عرضي لهذه المحافظات لتصل إلى سواحل البحر الأحمر والعمل على تنمية هذه المحافظات.

ودعى كدواني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الجهات المعنية بالدولة بتخطيط جاد للمحافظات لوضع تصور لمصر بعد 2050 في ظل الزيادة السكانية المطردة .



ونوه عضو دفاع النواب أن البحر الاحمر غير مستغل في مجال السياحة ، مشيرا إلى اهمية التوجه نحو تنمية تنمية الاقتصاد الازرق، موضحا أن سنغافورة تجني ما يقرب ١٨ مليار سنويا من البحر الذي تطل عليه، على الرغم انها جزيرة قاحله ليس بها موارد .

وأوضح كدواني أن عدم استغلال سواحل البحر الاحمر والمتوسط يضيع على مصر المليارات، مطالبا بضرورة انشاء أسطول بحري لمصر يضمن تولي هذه المهمة، وتولي تولي عمليات الشحن الذي تكلف مصر العديد من المليارات.