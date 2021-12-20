حبس لص لاتهامه بسرقة الشقق في المعادي

أمرت النيابة العامة حبس لص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب فتح كالون الباب بالمعادي.

وكانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب " فتح كالون الباب "، وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة ، وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبـطه ، وبحوزته عملات "أجنبية – محلية".

وبمواجهته إعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعتى سرقة ، كما أضاف بتحويل عملات أجنبية من متحصلات إحدى الواقعتين للجنيه المصرى ، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها لشراء مخدر الهيروين وبإستدعاء المجنى عليهمـا إتـهمـاه بـالسرقة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.