زيادة 17%.. الدولية للطاقة الذرية تزف بشرى للباحثات في الطاقة النووية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروس، إن الوكالة تعمل جاهدة على تحقيق المساواة بين الجنسين في المناصب، قائلاً “نحن نسير بوتيرة سريعة لتحقيق المساواة بين الجنسين في المناصب”.



وأضاف في لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “عندما تسلمت المنصب منذ عامين كان لدينا حوالي 20% فقط من النساء في الوكالة يتقلدن تلك المناصب القيادية، والآن تبدل الوضع وشهد تصاعداً، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة 37%” .



وأوضح أنه وضع لنفسه هدفا لتحقيق المساواة بحلول ٢٠٢٥ قائلاً: “نحن نتجه لذلك ولكننا يجب أن نعلم أنها عملية بيرقراطية داخلية للمؤسسات الدولية، ويمكن أن نقبل ذلك”.



وأردف: "لأول مرة نقدم منحة للنساء من الخبراء في مجال الطاقة النووية، ندعم دراستهم في مجالات الطب النووي الي الطاقة النووية أو اكتشاف الأمراض مبكرا.



