الحَكَم افتكرهم واحد.. تفاصيل استدعاء الشرطة وإلغاء مباراة في الدوري بسبب لاعبين توأم

قال محمد حذيفة لاعب فريق سيدي سالم، إن حَكَم مباراة القسم الثالث، طلب لي الشرطة، وكان يريدهم أن يلقوا القبض عليّ، دون سبب، لافتا إلى أن الحكم منذ نزولي المباراة؛ "وهو مش طايقني” بلا سبب، وهذا قبل اكتشافه الشبه بيني وبين أخي.

وأضاف محمد حذيفة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أنه اعترض على قرار للحكم؛ فردَّ عليه بصوت مرتفع: "روَّق عشان صحتك"، وبعدها رددت عليه "يا كابتن أنا صحتي حلوة، فأعطاني كارت أصفر.

وأوضح محمد حذيفة، وعقب منح الحكم إنذارا لي؛ أصيبت قدمي خلال هجمة؛ والضربة الحرة كان لصالحي، ففوجئت به يمنحني الكارت الأحمر ويطردني.

ومن جهته، أوضح مصطفى حذيفة، توأم محمد، لاعب فريق سيدي سالم أيضا، أن الحكم بعدما طرد أخي محمد؛ نزلت أنا إلى الملعب خلال تغيير، ولم أستمر في اللعب 3 دقائق؛ ووفوجئت به بعدها يطردني؛ على أساس إني محمد، فاستدعيت شقيقي ووقفنا أمامه، ولم يقتنع، وطلب لنا الأمن، وألغى المباراة.