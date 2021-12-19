نصير: "المصرفي المصري" يحصل على جائزة أفضل معهد في الشرق الأوسط

علق عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، على حصول المركز على جائزة أفضل معهد تدريبي مالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، قائلا: "البنك المركزي المصري دائمًا يوفر كل أنواع الدعم للمعهد المصرفي، وهذا ساهم بصورة كبيرة في رفع الخدمات المقدمة".

جائزة الأفضل

وأشار إلى أنه استقبل خبر حصول المعهد على جائزة أفضل معهد مالي في الشرق الأوسط بسعادة بالغة، وهذه الجائزة تأتي تتويجًا لحصاد عمل الكثير من السنوات.

وتابع ن المعهد حصل على الجائزة في عام أزمة كورونا التي أثرت بشكل سلبي في عملية التطوير، وحصول المعهد على الجائزة في هذه الأزمة يؤدي إلى الشعور بسعادة بالغة.

ولفت عبد العزيز نصير إلى أن ترشيح المعهد للجائزة حدث من جهات دولية مرموقة على مستوى العالم.