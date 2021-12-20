لجنة مكافحة كورونا: بعض المصابين بـ «أوميكرون» لا تظهر عليهم أعراض|فيديو

قالت الدكتورة نهي عاصم، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن حالات أوميكرون أخف في الشراسة، وجميع الحالات خفيفة إلى متوسطة.



وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "متحور أوميكرون ينتشر بشكل سريع في بريطانيا"، لافتة: "يجب أن نكون في وضع حذر بسبب سرعة الانتشار".

وأوضحت: "بعض المصابين بمتحور أوميكرون لا تظهر عليهم أعراض"، مردفة: "يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتناول اللقاح لمواجهة انتشار المتحور الجديد أوميكرون".

وأشارت الدكتورة نهي عاصم، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا،: "متحور أوميكرون ينتشر بشكل سريع أكثر من المتحورات السابقة"، موضحة: "حتى الآن لا يوجد ما يدعو للتعديل في البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا".

وتابعت: "وصلنا لنسبة تغطية جيدة بالنسبة لإعطاء لقاح كورونا في مصر"، لافتة: "لن نصل إلى ما وصلنا إليه خلال الموجة الأولى.. ومتحور أوميكرون سيكون السائد في إصابات فيروس كورونا".