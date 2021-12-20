سلوى محمد : النجومية مسئولية كبيرة وماقدرش عليها ومش بحب الريد كاربت

أكدت الفنانة سلوى محمد علي، أن النجومية مسئولية كبيرة، وتحمل في طياتها واجباًُ إجتماعياً وهي مسئولية أنا مقدرش عليها ".



تابعت سلوى محمد علي، في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، أن : "مطلوب من النجمات تشارك وتحضر في محافل رسمية وإيفنتات " وأنا مقدرش على ده ".



وكشفت أنها في كثير من الاحيان اثناء مشاركتها في المهرجانات تأخذ قراراً مفاجئاً بعدم السير على " الريد كاربت " قائلة : " بتطلع في دماغي مرات كتيرة مامشيش على الريد كاربت وبقول لنفسي مش مهم ".



وكشفت أن " الريد كاربت " ليس محبباً لديها بسبب كونه عبئاً ويستغرق وقتاً طويلاً قائلة : " الريد كاربت لسه داخلة مصر قريب فهي حديثة عهد والسبب في إدخالها هو الراحل القدير عزت ابو عوف منذ عهد حسام الدين وهبة مرت سنوات طوال دون وجود " الريد كاربت " خاصة في ترتيب الازياء ".



وأشادت بما أحدثته طفرة " الريد كاربت " في صنع طفرة كبيرة في عالم الأزياء، قائلة : " زمان مكناش نعرف غير مصمم واحد مع ظهور " الريد كاربت " حصل طفرة في عالم الأزياء.