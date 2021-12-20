رئيس جهاز حدائق أكتوبر يكشف أهمية التخطيط العمراني للمدن.. فيديو

قال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق أكتوبر ، إن المدن الجديدة مخططة بالكامل وهذا يقضي علي أي تجاوزات في أعمال البناء ، واي مخالف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدة لإزالتها علي الفور وهذا للحفاظ علي المخطط العمراني للمدن الجديدة .

واضاف محمد مصطفي خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن المساكن البدلية للمواطنين الذين كإنو يسكنون حول منطقة الهرم تم توفيرها لهم بالقرب أيضا من الهرم لأنه كان لابد من تطور هذه المنطقة لأنها منطقة سياحية يأتي اليها جميع مواطنين العالم من مختلف الدول .

واوضح محمد مصطفي ، إن الوحدات السكنية يتم تسليمها للمواطنين كاملة التشطيب وتحتوي علي أثاث كامل بالإضافة إلي تواجد مدارس وأماكن لبيع السلع الغذائية .