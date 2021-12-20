الرجاء المغربي: نحترم الأهلي ونقدره لكن لا نخاف منه.. والمباراة ستقام في إطار «الأخوة».. فيديو

قال عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، إن هناك بعض المعوقات التي واجهت ناديه قبل السفر إلى قطر لمواجهة الأهلي، على لقب السوبر الإفريقي، يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف الإبراهيمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة «صدى البلد»، أن المباراة ستجمع ناديين شقيقين، يمتلكان تاريخ كبير على المستوى القاري، مضيفًا «نحترم الأهلي ونقدره لكن لا نخاف منه».

وتابع أن فريقه يستعد جيدًا لمواجهة الأهلي، والعامل الذهني والبدني، سيكون لهما دورًا كبيرًا في حسم المباراة، موضحًا أن الأهلي والرجاء كلاهما كتاب مفتوح للآخر.

واستكمل تصريحاته «لاعبو الأهلي والرجاء الذين شاركوا في كأس العرب، تعرضوا للإرهاق في ظل قوة البطولة، لكن العامل الذهني سيصنع الفارق أيضًا، وبدر بانون مدافع الأهلي الحالي والرجاء السابق، هو سفير للمغرب مع الأهلي، نفتخر ونعتز به».

واختتم الإبراهيمي، حديثه، أن الرجاء يعرف جيدًا لاعبي الأهلي وعلى العكس أيضًا الأحمر يعرف منافسه، مشددًا أن المباراة ستقام في إطار الأخوة بين فريقين يمثلان بلدين شقيقين.