"مستثمري السياحة" بجنوب سيناء: مشروعات البنية التحتية ساعدت في تعزيز النشاط السياحي.. فيديو

قال عاطف عبداللطيف، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن مشروعات البنية التحتية ساعدت في تعزيز النشاط السياحي.

وأضاف "عبداللطيف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "مؤتمر الشباب الذي سيتم عقده في يناير يضم العديد من الشباب من مختلف دول العام"، لافتا: "العالم كله ينظر إلى مدينة شرم الشيخ وإلى جنوب سيناء".



وأشار: "هناك أعداد خرافية قدمت للمشاركة في منتدى شباب العالم"، موضحا: "جنوب سيناء حدث فيها تنمية ونمو خلال الـ3 سنوات الماضية كبيرة وعظيمة على كافة المستويات".



وتابع: "شبكة الطرق التي تم تطويرها في جنوب سيناء سواء من عمليات الرصف أو التوسعة ساعدت على التنمية والنمو فضلا عن تنشيط حركة السياحة".