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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في رسالة إلى قوات الأمن الروسية.. بوتين يدعو لحرب صارمة ضد الإرهاب

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى ضرورة شن حرب صارمة لا هوادة فيها على الإرهاب، داعيا إلى المزيد من عمليات مكافحة الجماعات الإرهابية الدولية.

وقال بوتين في رسالة تهنئة إلى قوات الأمن الروسية: "اليوم، تفرض الحالة الدولية الصعبة وطبيعة وحجم التحديات والمخاطر الحديثة، حملا متزايدا على وكالات الأمن الخاص".

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وتابع: "أولا وقبل كل شيء، يجب حل المهمة الرئيسية وذات الأولوية، وهي معركة قاسية لا هوادة فيها ضد الإرهاب".

واشار: "إلى أنه على مدى 11 شهرا من العام المشارف على الانتهاء، وبفضل تنسيقكم وكفاءتكم، تم منع 61 جريمة من هذا القبيل ذات طبيعة إرهابية، بما في ذلك 32 هجوما إرهابيا"، مشيرا إلى أنه "يتم قمع معظم هذه الجرائم في مرحلة الإعداد".

وذكر: "تم منع أكثر من 200 هجوم إرهابي في روسيا خلال الـ11 عاما الماضية"، داعيا إلى مزيد من التصفية الهجومية والفعالة لخلايا الجماعات الإرهابية الدولية.

 

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين روسيا الإرهاب الجماعات الارهابية

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