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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا عبر صفحته على "إنستجرام": "النتايج على ربنا"

صدى البلد

نشر "محمد كهربا " لأعب  نادى الأهلي صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر اللاعب وهو في الملعب أثناء التمرين وهو يشوط الكورة برفقة المدربين ،وعلق قائلاً: "اعمل اللي تقدر علية وسيب النتايج علي ربنا".

 

وجاءت تعليقات الجماهير كالتالي :"هترجع أقوي "،"المتحدث الرسمي باسم الفولت "، "بتعمل عظمة دايما وبنحبك".

 

وأكد الإعلامي محمد شبانة، مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح حددت تسعيرة إعارة محمود كهربا، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، في الميركاتو الشتوي لأي فريق في الخليج. 

وقال شبانة إن كهربا رفض عرضي الإسماعيلي والاتحاد السكندري، والإصرار على البقاء جعل اللجنة تشترط  تسعيرة إعارته بعد وجود عروض من أندية سعودية وإماراتية دخلت في مفاوضات مع اللاعب مؤخراً.

وأكد أن رغبة موسيماني في رحيل اللاعب للتخلص من صداع مشاركته والضغط الجماهيري، جعلت اللجنة توافق على طلب المدير الفني وحددت 2 مليون دولار للموافقة على أي عرض لضم كهربا.

 

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