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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| فيسبوك أسوأ شركة في العالم هذا العام.. و3 هواتف ذكية هي الأغلى في 2021

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

تسريبات مصورة تكشف تصميم أنيق ومميز لهاتف هواوى القابل للطي P50 Pocket


كشفت تسريبات مصورة لهاتف Huawei P50 Pocket القابل للطي والقادم من شركة هواوى الصينية، حيث من المرجح أن يتم إطلاقه في الربع الأول من العام المقبل 2022 ، وسيدخل الهاتف منافسة مع هواتف Galaxy Z Flip التى تقدمها سامسونج والتى تعتبر الأفضل على الإطلاق.

 

ياهو: ميتا "فيسبوك" أسوأ شركة في العالم لعام 2021


حصلت شركة ميتا، فيسبوك سابقا على لقب أسوأ شركة في العالم في عام 2021 ، وذلك في استفتاء قام به موقع Yahoo Finance المملوك لشركة ياهو، كما احتلت شركة مايكروسوفت المركز الأول لأفضل شركة في العام.

 

3 هواتف ذكية رائدة هي الأغلى في 2021


مع اقتراب 2022 ، ودخول ماراثون الهواتف الذكية الأفضل للعام الجديد، ازدحم عام 2021 بعدد من الهواتف الذكية من الفئة الرائدة التى شملت أفضل ما في عالم الهواتف، من شاشات بدقة وجوجة عالية وكاميرات فائقة الدقة وأداء قوى وبطاريات تمنحك ساعات طويلة من اللعب والتصفح على الإنترنت، ومشاهدة ما تريد.

 

"بيئة سامة".. وزارة العمل الأمريكية تجرى تحقيقا مع شركة آبل بعد بلاغات من موظفيها


فتحت وزارة العمل الأمريكية تحقيقًا مع شركة آبل وذلك بعدما قام عدد من الموظفين بارسال شكاوى وبلاغات رسمية ضد مسئولى الشركة بسبب مخاوف تتعلق بسلامتهم بعد تبنيهم آراء ومواقف في عدد من القضايا.

 

إدراج هاتف Galaxy S21 FE على موقع سامسونج الرسمي بسعر مرتفع


كشفت تقارير عن إطلاق هاتف Galaxy S21 FE من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والذى يعد أرخص هاتف رائد من الشركة، في مؤتمر سامسونج القادم في بداية شهر يناير المقبل، وذلك بعد تأخير كبير في إصداره بسبب الأزمة العالمية لنقص أشباه الموصلات.  

 

لمنع تجسس التطبيقات.. تحديث آبل الجديد يتيح ميزة مذهلة لهواتف آيفون


منذ أيام، طرحت شركة آبل لمستخدمي هواتف آيفون تحديثها الجديد iOS 15.2 والذى ضم عدد من الميزات المهمة للغاية منها الميراث الرقمي، وحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، وكذلك ميزة تقرير خصوصية التطبيقات.

 

بسعر رخيص.. تسريبات مصورة تكشف مواصفات هاتف نوكيا Nokia 2760 Flip 4G


كشفت تسريبات مصورة عدد من مواصفات هاتف Nokia 2760 Flip الذى تعتزم شركة نوكيا إطلاقه خلال الأيام المقبلة، حيث يتميز الهاتف بعدد من الإمكانات الجيدة مع سعر رخيص أقل من 3 آلاف جنيه.

 

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