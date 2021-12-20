ريهام سعيد تنشر فيديو بـ لوك جديد لها عبر "إنستجرام"

نشرت النجمة "ريهام سعيد" فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية غلي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت ريهام مع مصفف الشعر الخاص بها بلوك جديد ، حيث أعتمدت خصلات الشعر الصفراء الملفوفة.

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي :"قمر يا قلبي"،" وحشتينا وعايزين نشوفك علي الشاشة “، ”انتي فين يا نجمة بنحبك أوي".

ودعمت الإعلامية ريهام سعيد ، النجمة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهورها حليقة الشعر، خلال إحيائها حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، بعد طلاقها من حسام حبيب.

و نشرت ريهام سعيد ، صورة لـ شرين عبر الوهاب ، وعلقت قائلا: "انتي عملتي كده لأن عندك اكتئاب أو هو عمل كده مش فارقه لأنه كان امبارح و عدي خلاص.

وأضافت: “اللي وصل لي قوتك كان ممكن تلبسي باروكه انتي طلعتي غنيتي وبره مصر وقدرتي تبتسمي حتي لو مش ابتسامة حقيقية وقدرتي تغني وقدرتي تواجهي العالم كله لأنك شيرين عبد الوهاب”.