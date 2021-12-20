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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا بالدول العربية: ليبيا أكثر الإصابات.. والبحرين والإمارات صفر وفيات

كورونا
كورونا

 سجلت ليبيا، أمس الأحد، أكثر الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الدول العربية، فيما لم تسجل البحرين والإمارات أية وفيات متعلقة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.


وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل 726 إصابة جديدة بإجمالي 381 ألفا و749 حالة، و9 وفيات جديدة بإجمالي 5 آلاف و598 حالة، و920 حالة شفاء جديدة بإجمالي 369 ألفا و774 حالة.


وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 101 إصابة جديدة، كما تعافت 44 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 276 ألفا و538 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1394 حالة.


وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل 285 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 744 ألفا و137 حالة، فيما تماثل 131 حالة جديدة للشفاء بإجمالي 738 ألفا و636 حالة، واستقر إجمالي الوفيات عند 2151 حالة.


وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 272 إصابة جديدة و12 وفاة، و392 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و90 ألفا و480 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و63 حالة، والشفاء إلى مليونين و59 ألفا و866 حالة بنسبة 98.5%.


وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 104 إصابات جديدة بإجمالي 550 ألفا و842 حالة، وحالة وفاة واحدة بإجمالي 8 آلاف و862 حالة، وتماثل 98 حالة للشفاء بإجمالي 540 ألفا و79 حالة.
وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الأحد، أنه تم تسجيل 186 إصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد المتعافين 102 شخص، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت الوزراة في بيان أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 952 ألفا و814 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 936 ألفا و450 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98.3 %، فيما بلغ عدد الوفيات 14 ألفا و809 بنسبة تصل الى 1.6 %.


وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 192 مريضا للشفاء.


وأوضحت الوزارة أن بذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات 214.592 حالة، بينما بلغ مجموع المصابين المتماثلين للشفاء 147.640 والعدد الإجمالي للوفيات 6.184 حالة.


وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 700943، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة".


وفي موريتانيا ، سجلت وزارة الصحة 56 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و25 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة، وذلك بعد إجراء 1928 فحصا.


وذكرت الوزارة - في بيان أمس الأحد - أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 40 ألفا و38 إصابة منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي، ووصل إجمالي حالات الشفاء 38 ألفا و741، وإجمالي حالات الوفاة 853 حالة وفاة.


وفي تونس، أفادت وزارة الصحة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة عند 25 ألفا و470 حالة.


وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 178 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 721 ألفا و31 شخصا، مشيرة إلى تعافي 202 شخص خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 694 ألفا و52 شخصا.


ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 217 شخصا.

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