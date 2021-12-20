الصومال وباكستان تبحثان التعاون في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدي سعيد موسى علي مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي التعاون الثنائي في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.



وأعرب وزير الخارجية الصومالي خلال اللقاء أمس الأحد، على هامش المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، عن أمله في مزيد من تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.



من جهته، تعهد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، بتوسيع العلاقات مع الصومال في مجالات العلوم والتكنولوجيا والدفاع والدبلوماسية، بالإضافة إلى تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.