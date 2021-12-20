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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصومال وباكستان تبحثان التعاون في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية

وزير الخارجية والتعاون
وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدي سعيد موسى

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدي سعيد موسى علي مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي التعاون الثنائي في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.


وأعرب وزير الخارجية الصومالي خلال اللقاء أمس الأحد، على هامش المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، عن أمله في مزيد من تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.


من جهته، تعهد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، بتوسيع العلاقات مع الصومال في مجالات العلوم والتكنولوجيا والدفاع والدبلوماسية، بالإضافة إلى تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

 

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