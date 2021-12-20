أستاذ الطب النفسي: زواج الصالونات الأنجح و97% من علاقات الشباب في الجامعة لم تنتهي بالزواج



قال محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، إن 97% من علاقات الشباب في الجامعة لم تنتهي بالزواج، متابعا:" فكرة ارتباط الشباب ووضع حدود في التعامل بينهم تصور مثالي يصعب تطبيقه.

وأردف “محمد المهدي” خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” :مفهوم "الحبيب أو الصديق" الآن اصبح غير برئ، الأمر أصبح شائك وملتبس، وهناك علاقات خطيرة تحدث تحت مفهوم "البوي فريند".

وأوضح: الحب قبل الزواج أحيانا لا يكون مفيد، متابعا: زواج الصالونات الأنجح وزواج الحب فاشل".

وأضافت هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، أن العلاقات خلال فترة الجامعة بها مسموحات وممنوعات، وعلى الاهل تربية وتوعيه أولادهم تجاة ذلك الأمر.