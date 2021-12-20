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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يعلن إحباط 32 هجوما إرهابيا خلال عام 2021 حتى الآن

صدى البلد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس الأحد، أنه تم إحباط 32 هجوما إرهابيا خلال الأشهر الـ11 الماضية من عام 2021.


وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية نقلا عن بوتين أنه تم إحباط 61 جريمة من هذا النوع، من بينها 32 هجوما إرهابيا، خلال عام 2021 حتى الآن. مشيرا إلى أنه من المهم مواصلة العمل بفعالية في مكافحة الإرهاب.


وقال بوتين إن الوضع على الساحة الدولية وطبيعة وحجم التحديات والمخاطر الحديثة يفرض طلبات متزايدة على عمل الخدمات الخاصة، وأولا وقبل كل شيء، في حل المهمات الرئيسية ذات الأولوية: محاربة الإرهاب بقوة وقسوة".


وأضاف الرئيس في رسالة بالفيديو في يوم عمال الأجهزة الأمنية أنه "تم إحباط على مدى السنوات الـ 11 الماضية أكثر من 200 هجوم إرهابي، كما انخفض عدد الجرائم الإرهابية التي ارتكبت خلال هذه الفترة عدة مرات".


ولفت إلى أنه تم تفادي الغالبية العظمى من هذه الجرائم في مهدها، بما في ذلك 32 هجوما إرهابيا، وهذا يعد نتيجة جيدة لكن ما زالت هناك مشاكل كثيرة.


ولفت الرئيس الروسي إلى أن دور الاستخبارات الخارجية في ضمان أمن روسيا آخذ في الازدياد، وهذا يتعلق بالتحليل السريع وعالي الجودة للمعلومات الدولية.

بوتين اتفاق بوتين وبايدن

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