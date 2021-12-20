"ياما اترمالي تحقيقات في الزبالة".. راوية راشد تروي مشوارها في الصحافة

قالت الإعلامية راوية راشد، إن الصحافة هي مهنة تأسيس، والصحفي يمتلك موهبة القراءة والكتابة منذ الصغر، وبعدها يعمل في المهنة باختياره وليست اجباري، مشيرة إلى أن مهنة الصحافة أو مهنة الكتابة بشكل عام هي مهنة انتقائية.

وأضافت راوية راشد خلال لقائها مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc"، قائلة: "هي مهنة بتخلي الإنسان دايماً حذر في إنه يكون ضعيف وأقل، لأننا طلعنا وسط عمالقة من الصحفيين والصحفيات وصعب اننا ندخل المهنة ديه واحنا قليلين"، مشيرة إلى تجربتها الأولى في مجلة روز اليوسف.

وتابعت الإعلامية قائلة: "كان الواحد بيعمل لنفسه تحدي أنه يكون كويس وصحفي جيد، وناخد دروس في اللغة العربية عشان نبقى كويسين .. ده احنا ياما اترميت لينا تحقيقات صحفية في الزبالة قدام عنينا بدون مجاملة".

وواصلت راوية راشد: "كان بيتقالنا ايه اللي انتي عملاه ده ويترمي.. وبنفضل كده لحد ما بنوصل لقناعة مع النفس ومع المسؤولين مع الصفحة أو المجلة إنه يجي منك.. وبالتالي يظهر اسمك".