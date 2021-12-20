شبانة: طاهر محمد طاهر من حسابات موسيماني خلال الفترة الأخيرة

كشف محمد شبانة، ببرنامجه “بوكس تو بوكس” المذاع عبر فضائية “etc”: “وصول عروض للاعب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول إلي إدارة التعاقدات بالنادي لضمه في يناير المقبل”.



وتابع شبانة: “خرج طاهر محمد طاهر من حسابات بيتسو موسيماني خلال الفترة الأخيرة، مما بدأ في تلقيه عدة عروض للرحيل في يناير”.



وأضاف أن النادي الأهلي تلقي عروضا لضم طاهر محمد طاهر في يناير من أندية محلية مثل الاتحاد والإسماعيلي وسموحة وفيوتشر إف سي.



واصطحب موسمياني طاهر للدوحة رغم خروجه من حساباته في السوبر، حيث يرغب الأهلي في تسويق اللاعب سواء بالبيع أو الإعارة ولا يرغب في إظهار خروج اللاعب تمامًا من حسابات الجهاز مما يؤثر على سعره.



واستكمل أن الأهلي لم يرد بالموافقة أو الرفض خاصة أن اللاعب لا يرحب بالرحيل لأي نادي محلي حال رغبة موسيماني في رحيله .



واستطرد: أن عدم حسم موسيماني قائمة المعارين في يناير ومن المقرر أن يستقر عليها عقب لقاء السوبر الأفريقي أمام نادي الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.