محمد محمود عن لاعبي الأهلي: لا نهاب أحدًا ونركز بشكل زائد.. فيديو

أبدى محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، سعادته من الاستقبال الحافل من جماهير النادي الأهلي لبعثة الفريق فى مطار الدوحة، وذلك قبل لمواجهة الرجاء المغربي فى السوبر الأفريقي .

وقال محمد محمود في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الأهلي": "لا نهاب أحدًا ونركز بشكل زائد، أتينا للمعسكر مبكرًا من أجل الاستعداد أكثر للمواجهة، مباراة صعبة ومهمة بالنسبة لنا ونتمنى أن نسعد الجماهير والإدارة وأن نحقق اللقب، وكل لاعب يضيف لتاريخه بطولة مهمة مثل لقب السوبر الإفريقي".

وأضاف: "انتابتني القشعريرة من استقبال الجماهير لنا، ولا أصدق على المستوى الشخصي كم الدعم النفسي والمعنوي الذي أراه من جمهور الأهلي، لم أر ذلك في حياتي، جمهور عظيم دائمًا يقف خلف فريقه وهم السند لنا ونتمنى أن نسعدهم ونكون عند حسن ظنهم".

وأردف: "الله منحني نعمة كبيرة بالتواجد في الأهلي وحب الجمهور لي واللاعبين والإدارة، ولو كنت في مكان آخر لعانيت".

وواصل: "عائد من الإصابة ولدي ثقة وإصرار غير طبيعي، وأريد أن أعطي الأهلي جزءً بسيطًا مما فعله معي، وأكتب ولو جزء بسيط من تاريخ النادي الكبير، وأكون عند حسن ظن الناس دائمًا".

واستكمل: "يحدث معي في الشارع مواقف غير طبيعية من قِبل جماهير الأهلي، ومحمود الخطيب دائمًا خلف الفريق وأول من يتواجد لحل أزمة أي لاعب، وعندما أتعرض لأي إصابة أول من أتلقى منه رسالة هو الخطيب، ورسائله تكون مؤثرة جدًا وتعطيني دفعة معنوية كبيرة".

وأتم: "عندما يتواجد الخطيب مع الفريق يصنع الفارق نفسيًا ويزيد الإصرار في نفوس اللاعبين بشكل غير عادي لكي نحقق أي انتصار".

واختتم: "كما أنه لم يتدخل في تشكيل المدير الفني بيتسو موسيماني نهائيًا، ويؤكد على شخصية الفريق والنادي وقيمة الأهلي".